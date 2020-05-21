Профильный комитет Госдумы поддержал законопроекты о развитии любительского спорта в России

Влада Некрасова

Регионам предлагают дать полномочия по развитию физкультуры и спорта на местах. Эту и другие законодательные инициативы по развитию любительского спорта в стране Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи рекомендовал принять в первом чтении, сообщает пресс-служба главы комитета Михаила Дегтярева.

Пакет законопроектов подготовлен во исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года.

«Комплекс предлагаемых мер направлен на достижение главной стратегической задачи, поставленной перед нами руководством страны, о доведении до 55% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — рассказал Михаил Дегтярев.

Первый законопроект предполагает наделение регионов новыми полномочиями. В частности, предлагается дать региональным властям возможность определять основные задачи и направления развития физкультуры и спорта в субъекте РФ, принимать и реализовывать государственные региональные программы развития спорта и межмуниципальные программы, проекты в области физической культуры.

Также к полномочиям регионов предлагается отнести подготовку спортивных сборных команд субъекта РФ, присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий тренеров, спортивных судей и других специалистов в области физкультуры и спорта.

Второй законопроект предлагает ввести в закон о физкультуре и спорте в РФ понятие «общероссийское физкультурно-спортивное общество», а также урегулировать порядок создания и осуществления деятельности таких обществ, установить их права и обязанности.

Ещё одним проектом предлагается закрепить в законе понятия «корпоративный спорт» и «любительский спорт», «школьная спортивная лига». Документ предусматривает возложение на госорганы всех уровней власти, а также спортивные федерации обязанности по проведению соревнований по массовому и любительскому спорту.

Четвёртый законопроект предполагает расширение полномочий Министерства спорта по установлению порядка использования слов «паралимпийский», «сурдлимпийский» или образованных на их основе слов и словосочетаний организациями, ведущими спортивную подготовку, в своих наименованиях.

Также комитет рекомендовал к принятию в первом чтении два правительственных законопроекта, связанных с вопросами спортивного арбитража.