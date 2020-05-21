Путин обозначил новую дату начала сдачи ЕГЭ

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ по всей России с 29 июня.

Свое предложение российский президент озвучил на онлайн-совещании по вопросам образования в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пишет Парламентская газета.

Говоря о начале сдачи ЕГЭ Владимир Владимирович отметил, что в стране наблюдается устойчивый спад угрозы эпидемии COVID-19, в связи с чем и предлагается провести выпускные экзамены, начиная с 29 июня.

При этом президент подчеркнул, что экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собрались поступать в вузы, всем остальным аттестаты выдадут по текущим оценкам.

Путин отметил, что школы дистанционно помогут одиннадцатиклассникам подготовиться к экзаменам. Те же ученики, которые не смогут сдать экзамены с 29 июня, смогут это сделать позже – в августе.

Минобразования уже неоднократно переносило дату начала сдачи ЕГЭ. В последний раз в ведомстве сообщали, что экзамены начнут проводить с 19 июня.

Планируется, что экзамены будут проводиться с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора:

по единому расписанию;с ограниченным количеством учеников в классе во время экзамена;детей рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;накануне экзаменов будет проведена дезинфекция в классах;перед экзаменом детям измерят температуру и продезинфицируют руки.Читайте также: Школьникам разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ