Путин обозначил новую дату начала сдачи ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ по всей России с 29 июня.
Свое предложение российский президент озвучил на онлайн-совещании по вопросам образования в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пишет Парламентская газета.
Говоря о начале сдачи ЕГЭ Владимир Владимирович отметил, что в стране наблюдается устойчивый спад угрозы эпидемии COVID-19, в связи с чем и предлагается провести выпускные экзамены, начиная с 29 июня.
При этом президент подчеркнул, что экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собрались поступать в вузы, всем остальным аттестаты выдадут по текущим оценкам.
Путин отметил, что школы дистанционно помогут одиннадцатиклассникам подготовиться к экзаменам. Те же ученики, которые не смогут сдать экзамены с 29 июня, смогут это сделать позже – в августе.
Минобразования уже неоднократно переносило дату начала сдачи ЕГЭ. В последний раз в ведомстве сообщали, что экзамены начнут проводить с 19 июня.
Планируется, что экзамены будут проводиться с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора:
по единому расписанию;
с ограниченным количеством учеников в классе во время экзамена;
детей рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
накануне экзаменов будет проведена дезинфекция в классах;
перед экзаменом детям измерят температуру и продезинфицируют руки.
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