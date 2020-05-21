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Путин обозначил новую дату начала сдачи ЕГЭ

Путин обозначил новую дату начала сдачи ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ по всей России с 29 июня.

Свое предложение российский президент озвучил на онлайн-совещании по вопросам образования в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пишет Парламентская газета.

Говоря о начале сдачи ЕГЭ Владимир Владимирович отметил, что в стране наблюдается устойчивый спад угрозы эпидемии COVID-19, в связи с чем и предлагается провести выпускные экзамены, начиная с 29 июня.

При этом президент подчеркнул, что экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собрались поступать в вузы, всем остальным аттестаты выдадут по текущим оценкам.

Путин отметил, что школы дистанционно помогут одиннадцатиклассникам подготовиться к экзаменам. Те же ученики, которые не смогут сдать экзамены с 29 июня, смогут это сделать позже – в августе.

Минобразования уже неоднократно переносило дату начала сдачи ЕГЭ. В последний раз в ведомстве сообщали, что экзамены начнут проводить с 19 июня.

Планируется, что экзамены будут проводиться с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора:



по единому расписанию;



с ограниченным количеством учеников в классе во время экзамена;



детей рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;



накануне экзаменов будет проведена дезинфекция в классах;



перед экзаменом детям измерят температуру и продезинфицируют руки.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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