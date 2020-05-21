Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение в вузах
Сегодняшняя ситуация с пандемией в России — «не повод задирать цены на обучение в вузах». Об этом сегодня, 21 мая, заявил на совещание о ситуации в системе образования президент РФ Владимир Путин.
«Будем наращивать доступность бесплатного образования, прежде всего в регионах, надо проработать вопрос о снижении ставок с 8 до 3%», — сказал он.
Российский лидер еще раз подчеркнул важность обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. Он напомнил, что в его послании содержатся предложения о ежегодном, начиная с 2021 года, увеличении количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы. Причем, отдавать эти места преимущественно в вузы регионов.
Президент предложил отдельно обсудить дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопросы трудоустройства студентов.