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Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение в вузах

Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение в вузах

Сегодняшняя ситуация с пандемией в России — «не повод задирать цены на обучение в вузах». Об этом сегодня, 21 мая, заявил на совещание о ситуации в системе образования президент РФ Владимир Путин.

«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений — сегодняшние сложности — не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования», — подчеркнул глава государства.
«Будем наращивать доступность бесплатного образования, прежде всего в регионах, надо проработать вопрос о снижении ставок с 8 до 3%», — сказал он.

Российский лидер еще раз подчеркнул важность обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. Он напомнил, что в его послании содержатся предложения о ежегодном, начиная с 2021 года, увеличении количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы. Причем, отдавать эти места преимущественно в вузы регионов.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — сказал он.

Президент предложил отдельно обсудить дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопросы трудоустройства студентов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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