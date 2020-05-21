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Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег

Работающие во время пандемии россияне захотели еще денегФото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Большинство работающих во время пандемии россиян хотят иметь дополнительный заработок. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

В общей сложности работающие россияне составляют 54 процента от всего населения страны. Опрос показал, что больше денег хочет 71 процент респондентов, в то время как четверть участников опроса не видит необходимости в дополнительной занятости. Как отмечают социологи, среди сфер, где можно было бы найти подработку, граждане называют образование и торговлю, некоторые раздумывают о работе охранником. Опрос проводился в середине мая, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее в мае стало известно, что за время действия режима нерабочих дней количество безработных в стране увеличилось на 29 процентов — до 1,66 миллиона человек. В Минтруде прогнозируют, что показатель может вырасти до 2,5 миллиона человек. В правитетельстве думают о том, как нивелировать растущую безработицу. Один из вариантов — устраивать потерявших доход россиян на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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