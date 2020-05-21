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Раскрыты подробности развода Полины Гагариной

Раскрыты подробности развода Полины ГагаринойПолина Гагарина и Дмитрий ИсхаковФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Недвижимость и имущество, приобретенные певицей Полиной Гагариной в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, останутся за ней после развода благодаря письменному договору. Подробности о финансовом состоянии артистки и ее супруга приводит газета «Комсомольская правда во Владимире».

По информации издания, до свадьбы исполнительница приобрела квартиру в Москве в районе метро «Маяковская» площадью 137 квадратных метров и загородный дом. Отмечается, что за год Гагарина заработала 5,3 миллиона долларов.

Источники из окружения 33-летней Гагариной рассказали газете, что «инициатива расставания исходила от певицы, однако причины разрыва неизвестны».

О том, что Полина Гагарина ушла от мужа, 18 мая сообщил Telegram-канал Super, официального подтверждения или опровержения этой информации не было. Представитель певицы заявил, что если певица захочет сделать заявление, «она обязательно опубликует его в своих аккаунтах». Исхаков в свою очередь подчеркнул, что официального расторжения брака у них пока не было.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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