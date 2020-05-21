Равенство в Сети: зачем нужен закон об ответственности чиновников за хамство

Вадим Карасев

Фото: http://duma.gov.ru

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об усилении ответственности за оскорбление чести и достоинства граждан во исполнение поручения президента Владимира Путина. Такая инициатива призвана уравнять в правах все стороны взаимодействия - как в онлайн, так и в оффлайн-пространствах.

Законопроект разработали замсекретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн и член Совета Федерации Андрей Турчак во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Он поручил в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан по итогам заседания Совета по правам человека глава государства.

"Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года", - говорится в тексте инициативы.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет. Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом: максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Таким образом, некорректное поведение в Сети не останутся безнаказанными. Под пристальный контроль со стороны государства также подпадут действия представителей власти, активно использующих онлайн-средства коммуникации.

"Законопроект проработан хорошо и достаточно быстро - он вышел за 5 месяцев после поручения. Я считаю, что он очень полезен, и на сегодняшний момент такая же история начинает развиваться в МВД. Но думаю, что там другая история. То, что для чиновников принимают такие ограничения в поведении - это важно. Многие - особенно на муниципальном и региональном уровнях - забывают, что они служат гражданам, а не граждане являются их холопами", - отметил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По словам Хинштейна, правительство поддержало законопроект. Позднее инициативу одобрил Совет Федерации.

"В стране, а особенно в регионах, существует страх перед чиновниками. Я думаю, у госслужащих должно быть понимание, что, если они оскорбляют граждан как у себя в кабинетах, так и в интернете, они могут быть за это наказаны. Чиновник – это человек, которого наняли, чтобы он работал на службе у людей. Россия – большая многонациональная страна со своими особенностями в каждом регионе, поэтому, если человек выбрал государственную службу, он должен соответствовать самым высоким критериям, уважать граждан, законы, обычаи, традиции, все, что связано с тем, как люди привыкли жить", - подчеркнул директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Президент общественной организации "Фонд информационной демократии" Илья Массух признал необходимость статьи за оскорбление граждан. Кроме того, он подчеркнул, что госслужащих нужно наказывать по ней не после массовых жалоб людей, как это происходит сейчас.

"Госслужащие и чиновники должны уважительно относиться к гражданам. Не только очно, но и в Сети. Интернет - такая же точка общения, как и обычное общение. Очень правильно, что вводят новые нормы. С развитием коммуникационных технологий Интернет перестал быть местом вседозволенности. Он таким должен быть и для чиновников. Текущие законы опираются на обычное законодательство. Этот законопроект дополнит и усилит законодательство. У чиновников и госслужащих будет презумпция ответственности", - отметил эксперт.

Как он предположил, после начала действия новых правил общение в Сети станет культурнее, что привнесет еще одно зерно в общую картину по коммуникации в Сети. "Интернет важно сделать не отхожим местом для обычного общения людей, а таким, чтобы люди подходили с ответственностью", - резюмировал президент организации "Фонд информационной демократии".