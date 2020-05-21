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Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине

Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
. Американский режиссер и продюсер Стивен Содерберг рассказал на онлайн-шоу NightCap Live, чем был занят на карантине. Оказалось, что создатель "Заражения", "Эрин Брокович" и других успешных фильмов написал несколько сценариев, сообщает Collider.


"Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию. Я вырос в пригороде Батон-Руж (штат Луизиана, США), где у меня не было никаких связей. Поэтому мне казалось, что если создам что-то интересное, какой-нибудь продюсер прочитает это и захочет со мной сотрудничать, – объяснил Содерберг. – Когда в Нью-Йорке началась самоизоляция, я снова начал писать, чтобы не сойти с ума от этого всего.

По словам режиссера, за шесть-семь недель нахождения в четырех стенах он закончил три сценария, в том числе придумал историю второй части его психологической драмы "Секс, ложь и видео" (1989 год).

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989

Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

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Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"
2 из 3Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989

Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

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Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 19891 из 3

Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 19892 из 3Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 19893 из 3

Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989


"Один из них я просто переписал, другой – адаптация романа, которым я давно планировал заняться, а третий – оригинальный. Это сиквел фильма "Секс, ложь и видео". Идея о том, как сделать продолжение, некоторое время крутилась у меня в голове, и, кажется, я нашел способ, как лучше всего вернуться. Теперь хочу его снять", – прокомментировал Содерберг.

Он не стал раскрывать подробности сюжета и уточнять, как долго разрабатывал эту идею.


"Секс, ложь и видео" стал прорывом Содерберга в большом кино. Премьера состоялась в 1989 году на фестивале в Каннах. Картина получила главный приз – "Золотую пальмовую ветвь". Позже режиссера номинировали на "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".

В драме рассказывается о мужчине, который записывает на видео исповеди женщин об их сексуальной жизни. Однажды эту тайну раскрывает жена его близкого друга по колледжу, к которому он приехал погостить.

В фильме снялись: Джеймс Спейдер, Энди Макдауэлл, Питер Галлахер, Лора Сан Джакомо и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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