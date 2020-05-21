Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ

Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ
Австралийский уличный художник Lushsux, который изобразил на стенах зданий множество знаменитостей, в том числе и рэпера 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), утверждает, что недавно был госпитализирован из-за того, что недовольный исполнитель устроил на него нападение, сообщает NME.

По информации издания, художник уже долгое время провоцировал рэпера. Он изобразил его в образе китайского революционера Мао Цзэдуна президента США Дональда Трампа, певицы Тейлор Свифт, но последней каплей, видимо, стал портрет, где 50 Cent похож на боксера Майка Тайсона.

"Этого парня давно надо поставить на место. Очередная бредовая работа", — написал рэпер.

Вскоре Lushsux опубликовал скриншот этой записи на своей странице в соцсети, а также сфотографировал себя на больничной койке. На кадре видны следы крови. Анонимный художник уверяет, что на него напали из-за этой "бредовой работы".


"Я не люблю рассказывать обо всех неприятностях, с которыми мне приходится иметь дело. Но я постоянно что-то выясняю с людьми на улице, которые, по какой-то причине чувствуют необходимость подойти ко мне и начать скандал. Это утомляет, но никогда не помешает мне делать то, что нравится большинству и вызывает улыбку. Потому что они не такие социопаты, как некоторые", — заявил Lushsux.

По словам 50 Cent, он к происшествию не имеет отношения: "Я этого не делал". Тогда Lushsux ответил, что с такими "жестокими играми" надо завязывать.


спросил у пользователей: стоит ли ему продолжить изображать рэпера, когда он выйдет из больницы? На это многие ответили, что лучше ему поберечь себя.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ
Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ
Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если он согласится
Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
4 Знака Зодиака, которые склонны к одиночеству
4 Знака Зодиака, которые склонны к одиночеству
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»
Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»
Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей
Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине

Еще по теме

Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову 2 млн долларов
На рэпера 50 Cent подали в суд из-за публикации в социальной сети
Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Рэпер 50 cent посоветовал лечить коронавирус регулярным сексом