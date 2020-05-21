Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ

Лидия Мартынова

Австралийский уличный художник Lushsux, который изобразил на стенах зданий множество знаменитостей, в том числе и рэпера 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), утверждает, что недавно был госпитализирован из-за того, что недовольный исполнитель устроил на него нападение, сообщает NME.

По информации издания, художник уже долгое время провоцировал рэпера. Он изобразил его в образе китайского революционера Мао Цзэдуна президента США Дональда Трампа, певицы Тейлор Свифт, но последней каплей, видимо, стал портрет, где 50 Cent похож на боксера Майка Тайсона.

"Этого парня давно надо поставить на место. Очередная бредовая работа", — написал рэпер.

Вскоре Lushsux опубликовал скриншот этой записи на своей странице в соцсети, а также сфотографировал себя на больничной койке. На кадре видны следы крови. Анонимный художник уверяет, что на него напали из-за этой "бредовой работы".





"Я не люблю рассказывать обо всех неприятностях, с которыми мне приходится иметь дело. Но я постоянно что-то выясняю с людьми на улице, которые, по какой-то причине чувствуют необходимость подойти ко мне и начать скандал. Это утомляет, но никогда не помешает мне делать то, что нравится большинству и вызывает улыбку. Потому что они не такие социопаты, как некоторые", — заявил Lushsux.

По словам 50 Cent, он к происшествию не имеет отношения: "Я этого не делал". Тогда Lushsux ответил, что с такими "жестокими играми" надо завязывать.

спросил у пользователей: стоит ли ему продолжить изображать рэпера, когда он выйдет из больницы? На это многие ответили, что лучше ему поберечь себя.