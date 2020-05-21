Рэпер Thrill Pill со скандалом удалил клип с Егором Кридом и Моргенштерном

Вадим Карасев

Фото: @fuellenoir

Рэпер Thrill Pill со скандалом удалил со своего YouTube-канала клип на трек «Грустная песня», записанный совместно с исполнителями Егором Кридом и Моргенштерном. 19-летний артист объявил войну лейблу Warner Music Russia в своем Instagram.

На момент удаления музыкальное видео набрало более 56 миллионов просмотров. В Instagram Stories Thrill Pill заявил, что «вся эта лейблская ***** [ерунда] — чисто **** [обман], чтоб большие дядьки зарабатывали миллионы на твоей музыке, а ты сидел посасывал».

Хип-хоп-исполнитель также опубликовал видеообращение, в котором зачитал количество прослушиваний своих треков: «"ВК" — 23 миллиона стримов. "Яндекс" — 3 миллиона. Youtube — 66 лямов. Apple Music — 15 миллионов. Это с учетом того, что до сих пор есть радио- и телевещание».

«В итоге мы имеем в сумме 110 миллионов стримов. И у меня очень простой вопрос — где мои деньги? Учитывая то, что Warner Music Russia никак не приложил руку к созданию моего альбома "Откровение", собственно, как и все мои релизы — я все сделал сам. Но они заработали благодаря мне, моей музыке ***** [очень много] денег», — заявил он, добавив, что готов «повоевать» с лейблом.

Представители Warner Music Russia сообщили порталу The Flow, что, несмотря на то что «в своем Instagram-аккаунте рэпер показательно удалил свой самый популярный клип на трек "Грустная песня"», видео будет доступно на другом YouTube-канале. Клип появился на канале WOW TV. Лейбл также заявил порталу Super, что «распространяемая артистом информация не соответствует действительности» и объяснил его действия «влиянием тяжелой обстановки, возникшей в связи с пандемией и кризисом в музыкальной индустрии».

На YouTube-канале артиста был опубликован новый клип на «Грустную песню», снятый при помощи графики из игры Minecraft. В подписи к видео он написал «извиняюсь перед ворнер мюзик раша я был неправ извините за все» (орфография и пунктуация автора сохранены).