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Роспотребнадзор разрешит детям в лагерях находиться без масок

Роспотребнадзор разрешит детям в лагерях находиться без масок

Роспотребнадзор разработал рекомендации об организации летнего оздоровительного отдыха детей в лагерях. Одним из послаблений будет возможность находиться на территории лагеря без средств индивидуальной защиты, информирует Интерфакс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что планировать летний сезон необходимо, но пока речь идет об отдыхе детей без выезда за пределы своего региона.

В первую очередь, открывать детские оздоровительные летние учреждения будет возможно в регионах с наиболее благоприятной обстановкой по COVID-19.

Попова сообщила что в России эпидемиологическая ситуация начинает выравниваться. Уже 10 дней происходит ежедневное снижение количества вновь заболевших людей коронавирусной инфекцией нового типа. По ее мнению, это очень хороший показатель и среди всех заболевших детей наблюдается не более 7 % .

Глава Роспотребнадзора отметила, что совместно с Министерством просвещения РФ подготовлены рекомендации, опираясь на международный опыт в этом вопросе. Условия отдыха будут отличаться от обычных, но все это делается ради безопасности детей и сотрудников лагерей.

Методические рекомендации предусматривают усиленный контроль за здоровьем детей, постоянную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Но, чтобы отдых был полноценным, ребятам разрешат находиться внутри лагеря без масок.

, - заявила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова отметила, что уже готов проект постановления главного санитарного врача России об организации летнего отдыха детей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции в регионах.

В своем обращении к президенту РФ глава Роспотребнадзора отметила, что если Владимир Путин поддержит предложенную концепцию, то постановление может быть введено уже в течение трех дней.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию с июля, при этом сократив смены с 21 дня до 2 недель.

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По материалам: u-f.ru

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