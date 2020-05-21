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Россия приготовилась влезать в долги

Россия приготовилась влезать в долгиФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России приготовилось влезать в долги и привлекать заимствования для покрытия потерь федерального бюджета от снижения ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«У нас ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры», — признает он. По словам Силуанова частично их можно будет покрыть за счет дополнительных заимствований. Отдельно министр подчеркнул, что отмена бюджетного правила, сейчас не обсуждается, равно как и изменение установленного в нем цены на нефть.

По мнению замминистра Алексея Моисеева, с рублем не происходит «ничего особенного».

Ранее Силуанов говорил, что бюджетное правило себя оправдывает, но цена отсечения сейчас оказывается слишком высокой. При нынешнем пороге в 44 доллара за баррель продажа нефти и газа за рубеж не станет дополнительным источником денег в бюджет, так что ее надо снижать. Возможный уровень снижения министр не указывал.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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