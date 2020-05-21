Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много

Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много

Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно многоАрхивное фотоФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много. Правительство планирует выдать госгарантии на 139,6 миллиарда рублей лизинговым компаниям по кредитам, привлекаемым на закупку 59 самолетов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Собеседники издания указывают, что такую меру поддержали во время совещания у президента Владимира Путина в средине мая. Власти надеются, что таким образом в 2020-2021 годах получится продать 59 самолетов. На совещании решили, что поставка будет растянута до 2024-го.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов говорил о том, что SSJ100 имеет хорошие шансы проявить себя после эпидемии коронавируса: «Практика возобновления авиаперевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджета" серьезные и хорошие шансы сейчас проявить себя на рынке».

Кроме того, как сообщали «Ведомости», SSJ100 «Ростех» намерен поставить около 60 лайнеров, на которые не могут найти покупателей, авиакомпании Red Wings.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO о преследовании геев в республике
"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения аутоиммунных заболеваний
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%

Еще по теме

Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии коронавируса
"Аэрофлот" прорабатывает контракты на 20 лайнеров SSJ100 и 50 судов МС-21
Единственная европейская авиакомпания отказалась от Sukhoi Superjet
Продажи Sukhoi SuperJet 100 рекордно упали