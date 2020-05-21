Россия заподозрила США в организации морской блокады Венесуэлы

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел России сообщило, что действия ВМС США в Карибском море напоминают попытку ввести блокаду Венесуэлы. Представитель ведомства Мария Захарова указала – подобной активности в регионе давно не фиксировалось.

Дипломат на брифинге рассказала, что ряд репортажей о подготовке военных указывают на расхождение декларируемых и фактических целей операции.

"Подобного проецирования сил в регионе не было давно. Примечательно, что опубликованный Южным командованием сил США репортаж о тренировках личного состава свидетельствует о его подготовке к высадке на крупные плавсредства, а отнюдь не к перехвату малых быстроходных катеров, которые, как заявлялось, используются в рамках задекларированных Вашингтоном целей операции".

Как сообщает ТАСС, в речи Захаровой констатировалось подозрительное совпадение: США перебазировали в регион эскадронные миноносцы и противолодочные самолеты, как только Иран собрался направить в Венесуэлу нефтетанкеры.

"Готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности?" – обратилась она к США.

Ruposters писал, что официальный Вашингтон намерен объявить о выходе из Договора по открытому небу с Россией.