Россияне вывели в наличные 362 млрд рублей

Анастасия Иванова

Объем наличных средств у россиян с начала года увеличился на 362 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщает пресс-служба Центробанка РФ, наиболее существенный прирост произошёл в период перед вводом режима самоизоляции — преимущественно в марте.

Как поясняет регулятор, этот процесс был связан с увеличением потребительских расходов, финансировавшихся в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как пишут «Известия», ссылаясь на директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, повышенный спрос на наличные был связан не только с необходимостью закупить товары первой необходимости на период вынужденной самоизоляции.

В первые несколько дней наблюдалась неопределенность относительно того, будут ли работать кредитные учреждения, а также как долго продлится период изоляции, и насколько жесткими могут быть ограничения. Дополнительно на снятие гражданами своих средств повлияло сообщение о введении налога на вклады с последующими неоднозначными его интерпретациями.

«Точная формула налога стала известна только через две недели после обращения президента, поэтому в первые дни вкладчики проявили беспокойство, — пояснил эксперт.