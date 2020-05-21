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Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

На фоне пандемии коронавируса в России может произойти резкий всплеск смертности от рака и сердечно-сосудистых болезней. Об этом предупреждают представители медицинского сообщества.

Из-за коронавируса снизилась доступность медицинских услуг. Лечебные учреждения массово перепрофилируют под госпитали для больных COVID-19, при этом выбывающие мощности никак не компенсируются. Медицинские работники перегружены, а прием плановых пациентов по распоряжению санитарного врача не ведется. Такая ситуация чревата последствиями, пишут «Известия».

Медики к осени ожидают взрыв онкологических заболеваний. У многих пациентов болезнь будет находиться уже в запущенной стадии, что вызовет рост нагрузки на лечебные учреждения.

Специалисты сердечно-сосудистого профиля также отмечают негативные тенденции, связанные с эпидобстановкой в стране. Сейчас многие пациенты, нуждающиеся в помощи, боятся обращаться в медицинские учреждения из-за риска заразиться коронавирусом. В результате они попадают в больницы, когда врачи уже ни чем не могут помочь.

Перепрофилированные учреждения после улучшения эпидемической обстановки не сразу вернутся к прежнему ритму работы. Необходимо будет провести дезинфекцию, протестировать сотрудников, вернуть свою технику, например, аппараты ИВЛ.

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По материалам: u-f.ru

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