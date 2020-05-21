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Российские журналисты с коронавирусом раскрыли первые симптомы и методы лечения

Российские журналисты с коронавирусом раскрыли первые симптомы и методы лечения

Журналисты российской газеты «Московский комсомолец» рассказали о том, как менялось их состояние из-за заражения коронавирусом. В опубликованной на сайте статье они раскрыли первые проявившиеся симптомы и возможные методы лечения.

В редакции заразились десять человек: семь с подтвержденным и три с неподтвержденным диагнозом. Из них лишь одна сотрудница была госпитализирована, никто не находился в реанимации и на ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В большинстве случаев наблюдались следующие симптомы: высокая температура (от 37,8 до 39,5 градусов), боли в теле, особенно в спине, а также сухость во рту, кашель и потеря обоняния. При компьютерной томографии легких на снимках обнаруживали эффект «матового стекла».

Журналисты сообщили, что применяли разные методы лечения и что далеко не всегда они могут подтверждаться научно. Дмитрий из «Московского комсомольца» посоветовал ингаляции на паровой бане и сильную витаминную терапию. Журналистка по имени Марина вспомнила совет бабушки о том, что «легкие любят сало», и теперь завтракает бутербродом с салом. Она утверждает, что это действительно улучшило ее самочувствие. По словам сотрудницы Иветты, важнее всего следить за тем, действуют ли препараты, которые назначили врачи.

Ранее журналистка Анна Поваго из Ярославля, работающая в «Коммерсанте», сообщила, что заразилась коронавирусом. Она пояснила, что несколько раз болела, однако принимала плохое самочувствие за простуду и не обращалась к врачам. Девушка также рассказала о деталях лечения.

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По материалам: lenta.ru

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