Санатории Краснодара отказываются начинать работу с 1 июня из-за требований Роспотребнадзора

Вадим Карасев

После условий, озвученных Роспотребнадзором, многие пансионаты и санатории Краснодара решительно отказываются начинать сезон.

Дело в том, что отельеры уверены в невозможности выполнения многих необходимых условий. Одно из требований, например, вынуждает гостей находиться на территории пансионата не менее 14 дней. Но, как сообщают представители отелей, у многих номера забронированы на 10 дней. И платить больше люди попросту не готовы, сообщает "Привет Ростов".

Также Роспотребнадзор обязал всех гостей пройти тест на коронавирус. Кроме этого запрещается выходить за территорию отеля, а развлекательные мероприятия будут отменены. В случае нарушения принимающая сторона заплатит серьезные штрафы или им грозит приостановка деятельности.

Учитывая все это, предприниматели не желают превращать свои пансионаты и отели в режимные объекты. Также они не готовы рисковать своим делом. Поэтому пока с 1 июня открыться для приема гостей готовы не все.

Южный Федеральный напоминает, что кубанским санаториям, обладающим медицинской лицензией, разрешили с 01.06.2020 г. начать прием туристов. При этом до 01.01.2021 года был отменен курортный сбор.

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