Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
"Руководством страны была поставлена задача об увеличении межрегиональных перевозок. И субъекты РФ стараются выполнить эту задачу. Однако положение региональных бюджетов говорит о том, что они нуждаются в материальной помощи", - сказал Артамонов РИА Новости в четверг.
Он полагает, что все ВПП следует передать в федеральную собственность с тем, чтобы государство следило за их состоянием. При этом аэровокзальный комплекс может находиться в собственности региона или частных собственников.
"Минтранс мог бы заключать соглашения с собственниками аэропортов по обслуживанию взлетно-посадочных полос. Прибыль от использования ВПП шла бы в федеральный бюджет", - пояснил он.