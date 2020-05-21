Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов

Влада Некрасова

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов направил предложение в посткоронавирусный план передать в федеральную собственность все взлетно-посадочные полосы аэродромов, кроме частных, что позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.

"Руководством страны была поставлена задача об увеличении межрегиональных перевозок. И субъекты РФ стараются выполнить эту задачу. Однако положение региональных бюджетов говорит о том, что они нуждаются в материальной помощи", - сказал Артамонов РИА Новости в четверг.

Он полагает, что все ВПП следует передать в федеральную собственность с тем, чтобы государство следило за их состоянием. При этом аэровокзальный комплекс может находиться в собственности региона или частных собственников.

"Минтранс мог бы заключать соглашения с собственниками аэропортов по обслуживанию взлетно-посадочных полос. Прибыль от использования ВПП шла бы в федеральный бюджет", - пояснил он.