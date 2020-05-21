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Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"

Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Компания "Хурма Менеджмент Групп", владеющая сетью баров "Дорогая, я перезвоню", просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака "Русалочка", принадлежащего американской компании Disney Enterprises.

Как следует из опубликованного определения суда, по мнению истца, спорный бренд ответчиком не используется в одном из классов услуг, для которых зарегистрирован.

# Россия
По материалам: ria.ru

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