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"Северный поток" вывели из-под газовой директивы ЕС на 20 лет

"Северный поток" вывели из-под газовой директивы ЕС на 20 лет

Немецкий регулятор освободил газопровод "Северный поток-2" от применения положений газовой директивы ЕС на 20 лет, сообщается на сайте оператора.

"Освобождение от конкретной нормы применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии), и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", — говорится в заявлении Nord Stream AG.

Ранее сегодня стало известно, что Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран. Компании называли их дискриминационными и препятствующими строительству газопровода. В итоге суд признал, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Она применяется правительствами стран-членов ЕС, а они вправе делать из нее исключения на свое усмотрение.

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По материалам: uposters.ru

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