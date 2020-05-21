Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию

Вадим Карасев

Кадр: «Human Lost: Исповедь неполноценного человека»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме-антиутопию «Human Lost: Исповедь неполноценного человека». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Исповедь неполноценного человека» — один из главных аниме-хитов прошлого года, новая работа создателя культового сериала «Афросамурай» Кизаки Фуминори. Действие разворачивается в 2036 году, когда развитие медицины позволило добиться невероятного — продлить человеческую жизнь настолько, чтобы практически отменить смерть. Премьера в онлайн-кинотеатре запланирована на 21 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает антистресс-программу для глубокого расслабления в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — мультфильм «Черный квадрат» режиссера Дмитрия Высоцкого, в котором произведение Казимира Малевича покидает холст и отправляется в увлекательное путешествие.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом лазаньи. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют к просмотру «Human Lost: Исповедь неполноценного человека».

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть постановку Малого театра по поэтической драме Лермонтова «Маскарад». Это классический спектакль под музыку Хачатуряна и Брамса о жестоком мире, где нравственность ходит по острию ножа, режиссером постановки выступил народный артист России Андрей Житинкин. В 21:00 — сказка Редьярда Киплинга «Слоненок». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует проект Virry Life — медитацию перед сном, которая перенесет слушателя в африканскую саванну.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.