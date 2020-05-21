Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет освобожден из тюрьмы и станет отбывать оставшуюся часть срока дома на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику издания, бывшего адвоката Трампа освободят из тюрьмы в четверг, Коэн будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Ранее сообщалось, что 17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с коронавирусом. Позже телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коэна и людей, знакомых с ситуацией, сообщил, что экс-адвокату позволили это сделать. Федеральное бюро тюрем США 16 апреля сообщило об этом решении Коэну.


Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама и мошенников
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и выступила против бодишейминга: "У всех есть недостатки"
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся в себе
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников

Топ на сегодня

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Экс-адвокату Трампа не дали отбыть часть срока дома из-за коронавируса
Адвокат Трампа заявил, что пытался фальсифицировать опросы по его указаниям
Адвокат Трампа: Экс-юрист Майкл Коэн — патологический лжец
Откровения Майкла Коэна, бывшего личного адвоката Трампа, могут затмить саммит США и Северной Кореи