СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Влада Некрасова

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет освобожден из тюрьмы и станет отбывать оставшуюся часть срока дома на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику издания, бывшего адвоката Трампа освободят из тюрьмы в четверг, Коэн будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Ранее сообщалось, что 17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с коронавирусом. Позже телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коэна и людей, знакомых с ситуацией, сообщил, что экс-адвокату позволили это сделать. Федеральное бюро тюрем США 16 апреля сообщило об этом решении Коэну.

Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".