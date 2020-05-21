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СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге

СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге
Пекин намерен представить законопроект для специального административного района Гонконг, который запретит сепаратистскую и подрывную деятельность, иностранное вмешательство и терроризм в городе, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Проект закона будет представлен делегатам в четверг, 21 мая, и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.


сообщило, что Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге.
# Политика
По материалам: ria.ru

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