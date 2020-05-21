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СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе

СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
СМИ узнали, что создатели турецкого исторического сериала "Великолепный век" браться Ягмур и Дурул Тайлан готовят новый многосерийный фильм о главнокомандующим флота Османской империи Хайреддине Барбароссе (Хызыр-реис), сообщает Yahoo! Deportes.

По информации издания, главную роль исполнит Чагатай Улусой, известный по участию в фэнтезийном сериале Netflix "Защитник". Сейчас он активно изучает исторические материалы, а также тренируется, чтобы быть в форме.


К съемкам, к которым готовились три года, планируют приступить летом. Ожидается, что шоу станет одним из самых высокобюджетных проектов компании EsFilm. Транслировать его будет турецкая сеть TRT1.

Действие развернется в первой половине XVI века, когда Хызыр-реис одержал несколько грандиозных побед. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и точной дате выхода, пока держатся в секрете.


В сериале "Великолепный век" роль Барбароссы исполнял Толга Текин.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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