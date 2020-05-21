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СМИ: США выходят из Договора по открытому небу после полугодовой проверки

СМИ: США выходят из Договора по открытому небу после полугодовой проверки

Администрация США сегодня, 21 мая, проинформировала международных партнёров о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения вооружённых конфликтов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Указывается, что выход из соглашения 1992 года Вашингтон обосновал «систематическими нарушениями договора со стороны России». Собеседники Reuters отметили, что решению администрации Дональда Трампа предшествовала «полугодовая проверка».

«За это время стало очевидно, что участие в Договоре по открытому небу более не отвечает интересам Америки. Россия многократно нарушала этот документ и использовала его таким образом, что могла возникнуть военная угроза для США и её союзников», — пояснили источники.

В качестве примеров нарушений было указано на то, что Россия «запрещает полёты над Москвой и Чечней, возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг за Калининградом».

В МИД России ранее сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

«К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней американской администрации на подрыв всех договорённостей в области контроля над вооружениями. Данный договор — ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, это ещё один шаг администрации Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года.

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора, и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада. За время существования договора было совершено более 1500 наблюдательных полётов.

Выход США из договора, согласно его условиям, де-юре произойдёт через 6 месяцев, после того как Вашингтон официально поставят в известность о своём решении.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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