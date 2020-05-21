Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса

Собчак назвала Госдуму рассадником коронавирусаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала Госдуму рассадником коронавируса. Так она отреагировала на сообщение о том, что нижнюю палату российского парламента не будут закрывать на карантин из-за выявленных случаев заболевания новой инфекцией.

«А там уже, похоже, рассадник ковида... Да и половина депутатов, если не больше, уходят в группу риска», — написала журналистка.

О том, что Госдуму не будут закрывать на карантин, ранее 21 мая сообщила Анастасия Кашеварова, советник спикера нижней палаты Вячеслава Володина. «Ни в коем случае нельзя закрывать орган госвласти, который отвечает за законодательное обеспечение тех мер поддержки, которые озвучивает президент. Нам же нужно их принять», — пояснила Кашеварова в беседе с изданием «Подъем».

По словам советника, Володин призвал всех депутатов серьезнее относиться к своему здоровью и регулярно проверяться. Спикер Госдумы также сообщил о пяти переболевших коронавирусной инфекцией депутатах.

18 мая парламентарий и телеведущая Оксана Пушкина рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

За последние сутки в России выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 317 554 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 3099 пациентов с COVID-19, выздоровел 92 681 человек.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ
Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ
Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если он согласится
Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
4 Знака Зодиака, которые склонны к одиночеству
4 Знака Зодиака, которые склонны к одиночеству
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»
Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»
Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей
Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине

Еще по теме

У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Мишустин встретился с Володиным в Госдуме
Госдума приняла решение отменить командировки депутатов в США