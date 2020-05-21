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Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони

Соловьев принялся насмехаться над внешностью БониВладимир СоловьевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев принялся насмехаться над внешностью бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони, обсуждая ее конспирологические заявления о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Ведущую он обсудил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Сначала он назвал Боню «удивительной гражданкой» и «выдающимся философом», упомянув, что она получила высшее образование на экономическом факультете Московского государственного университета пищевых производств.

Послушав ее выступление, Соловьев остановился и начал комментировать лицо Бони. «О каких инъекциях говорит Боня? Если госпожа Боня себя видела в зеркало, то когда она произносит что-то про "загнать инъекции", то единственная мысль, что у нее уже все инъекции загнаны», — поразмышлял ведущий.

После этого Соловьев продолжил оценивать речь ведущей, однако практически сразу вновь начал высмеивать ее облик. «Вы хотите сказать, что эти губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке?» — шутливо спросил он. По мнению ведущего, Боне необходим психиатр.

С конца апреля Боня регулярно публикует посты о том, что людей по всему миру «устрашают» коронавирусом, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На нее подписаны 6,7 миллиона пользователей. Ведущая подчеркивала, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». В интервью телеканалу «Дождь» она в качестве доказательства своих утверждений показывала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ.

Пользователи сети активно продвигают ложную теорию заговора о том, что распространение коронавируса связано с установкой вышек связи 5G. Ее активно распространяют и некоторые знаменитости. Идея стала активно внедряться в мессенджерах и соцсетях в разных странах мира. Некоторые исследователи считают сообщения скоординированной кампанией по дезинформации населения.

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По материалам: lenta.ru

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