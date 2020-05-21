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СП оценила востребованность выкупленных Россией погранпунктов в Приморье

СП оценила востребованность выкупленных Россией погранпунктов в Приморье
Поручение президента РФ о выкупе автомобильных пунктов пропуска (АПП) в Приморском крае выполнено с нарушением сроков, а постройка новых пропускных пунктов, расположенных вблизи действующих, создаст риски их невостребованности, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки.

"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" и ФЦП "Государственная граница" предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска", - сказал аудитор СП Андрей Батуркин.

Также в отчете ведомства отмечается, что покупка здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета на совершение регистрационных действий, а собственник фактически не дал согласия на его отчуждение. "Вопрос экономической обоснованности и целесообразности выкупа в государственную собственность АПП Марково, по нашему мнению, требует дополнительной проработки заинтересованными органами исполнительной власти", - отметил аудитор.


Росимущества проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества АПП дважды. "В результате стоимость выкупа имущества пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 миллиона рублей, то есть в полтора раза", - сказал Батуркин.

"Поручение президента выполнено с нарушениями установленного срока – от 2 до 22 дней. В итоге в 2019 году выкуплены четыре пункта пропуска из пяти – АПП Пограничный, Полтавка, Краскино и Турий Рог. Расходы на их приобретение составили почти 150 миллионов рублей или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", - заключил аудитор.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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