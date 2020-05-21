США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России

Вадим Карасев

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН. Об этом написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

В среду, 20 мая, на заседании Совбеза ООН по Венесуэле Россия предоставила документ о вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Полянский отметил, что в тексте документа не было никаких обвинений в чей-либо адрес, «лишь поддержка базовых и общих принципов».

«Он был "убит" постпредством США через девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию (автоматическое принятие документа при отсутствии возражений — прим. «Ленты.ру»). Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?», — написал дипломат.

14 мая стало известно, что Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с жалобой на попытку морского вторжения на территорию страны.

О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией. Кроме того, он заявил, что колумбийские террористы покушались на его жизнь, а двое задержанных граждан США были сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что атаку американская ЧВК совершила по договору с венесуэльской оппозицией.