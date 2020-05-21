США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

Влада Некрасова

США заблокировали проект предложенного Россией заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В среду в СБ ООН проходит обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.