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США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
США заблокировали проект предложенного Россией заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В среду в СБ ООН проходит обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

# Россия
По материалам: ria.ru

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