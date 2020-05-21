Стал известен отправитель партии контрабандных сигарет из Армении в Воронеж

Алексей Вольцев

Правоохранительные органы России продолжают мероприятия по факту задержания в аэропорту Воронежа прибывшей из Армении крупной партии контрабандных сигарет. Как сообщало ИА Newstes, незаконный груз был задержан 9 мая транспортной полицией, направившей его на экспертизу.

Ряд источников в Армении позволили себе высказать сомнения в достоверности указанной информации.

ИА Newstes удалось выяснить, что отправителем контрабандного груза из аэропорта «Звартноц» в Ереване выступила ООО «Ромкар» (Ереван, пр-т Гая, 19). Директором данной компании является А. Петросян, а 100% акционером Карапетян Роман Ваникович. Компания создана в 2016 году, и сферой ее уставной деятельности является оптовая и розничная торговля.

ИА Newstes известны также имена получателей груза, однако в интересах следствия они на данном этапе не разглашаются. Очевидно только то, что причастные к предполагаемому преступлению лица встроены в международную криминальную иерархию.

Груз контрабандных сигарет из Еревана в аэропорт «Чертовицкое» в Воронеже, по данным аэронавигационного ресурса FlightAware, прибыл 9 мая рейсом 9240 авиакомпании «Nordavia Regional Airlines».

По данным наших источников, в районе аэропорта Воронежа выхода контрабандного груза сигарет ожидали три большегрузные фуры, которые в дальнейшем должны были доставить сигареты в Ставрополь.

Как уже писало ИА Newstes, задержание в аэропорту Воронежа крупной партии контрабандных сигарет, прибывших из Армении, стало еще одним напоминанием о том, что именно эта страна является одним из главных игроков теневого табачного рынка постсоветского пространства. Всего за несколько дней до воронежского рейса, 25 апреля, еще один нелегальный табачный груз из Армении весом около 40 тонн был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с таможенной службой в аэропорту Краснодара. Как сообщили источники ИА Newstes, в данном случае также проводится экспертиза. Согласно источникам, близким к расследованию, предполагаемый получатель груза отказался признавать свою связь с прибывшим незаконно на территорию России товаром.

Сам факт, что контрабандисты не прекращают свою деятельность даже в условиях, когда большинство рейсов в российских аэропортах отменены из-за коронавируса, говорит о многом: без прикрытия влиятельных лиц как в России, так и в Армении переправлять такие крупные партии через пустые аэропорты попросту невозможно.