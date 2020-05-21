Стала известна дата выхода продолжения третьего сезона сериала "Грешница"

Анастасия Иванова

. Третий сезон "Грешницы" можно будет увидеть на Netflix, начиная с 19 июня, сообщает NME.

Его премьера на американском телевидении состоялась 6 февраля. У "Грешницы" рекордный рейтинг на сайте-агрегаторе зрительских отзывов и рецензий Rotten Tomatoes – 94 процентов.

В третьем сезоне к своей роли полицейского детектива Билла Пуллмана вернулся Гарри Эмброуз. Гостевым персонажем стал Мэтт Бомер, он сыграл выжившего в автокатастрофе.

К ним присоединились Эдди Мартинес, Крис Мессина, Джессика Хект, Патриса Фитц-Хенли.

Эмброуз расследует автомобильную аварию, в которой водитель умирает, а пассажир остается жив. Американские критики уже дали третьему сезону высокую оценку и похвалили игру Мэтта Бомера.

В основе шоу одноименный роман Петры Хаммесфар.