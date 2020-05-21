Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»

Роман Иванов

Бесшовные стальные трубы используются во многих отраслях промышленности: химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей и строительстве. Особую популярность данный прокат получил благодаря высокой прочности, хорошему сопротивлению коррозии, и простоте монтажа.

Широкий выбор металлопроката, включая всевозможные типы стальных бесшовных труб, вы сможете приобрести на сайте завода «Бонрост» по ссылке https://perm.bonrost.ru/br-catalog/stalnye-truby/. Компания осуществляет свою деятельность по производству высококачественного металло- и трубопрока в Перми уже более 13 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера.

Многолетний опыт производства стальных бесшовных труб позволил компании «Бонрост» довести процесс изготовления до совершенства. Также, в каталоге на сайте perm.bonrost.ru вы сможете найти металлопрокат любого типа и назначения. Стальные, рифленые, резьбовые, скошенные или бесшовные трубы – все они используются во различных установка и производственных циклах, способны транспортировать газы, жидкости и даже сыпучие материалы. Правильно подобранный тип трубы гарантирует высокую устойчивость к коррозии, истиранию, растрескиванию и другим механическим повреждениям.

Бесшовный трубопрокат

Бесшовные стальные трубы отличаются особой долговечностью. Именно поэтому они используются в тех местах, где повышенная стойкость в механическим нагрузкам особенно важна. Особенно это относится к горнодобывающей или химической промышленности.

Рифленая труба

По индивидуальным заказам клиенты могут запросить стальные трубы с желобками – рифленую трубу. Такой металлопрокат чаще всего используется в строительной сфере для простого и быстрого возведения крупных каркасных объектов.

Стальная труба с резьбой

Резьбовые стальные трубы обычно используются при создании различных типов сборных строительных конструкций. Высокопрочные монтажные соединения из резьбовой трубы гарантируют надежность и долговечность любого конструктивного элемента, где они применяются.