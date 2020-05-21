Стартап из России привлек три миллиарда рублей от фондов США

Вадим Карасев

Фото: @ecwid.ru

Платформа для создания онлайн-магазинов Ecwid привлекла 42 миллиона долларов (почти три миллиарда рублей) от фондов из США Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. Об этом пишет Forbes со ссылкой на основателя российского стартапа Руслана Фазлыева.

Деньги будут направлены на масштабирование бизнеса, а также на выкуп долей ранних инвесторов, в том числе Runa Capital и iTech Capital. Сумма, которую они получат, не разглашается, но, по словам Фазлыева, «цифра очень сладкая». Ecwid помогает бизнесменам извлечь выгоду из выхода в онлайн. Компания предоставляет платформу, с помощью которой можно сконструировать собственный интернет-магазин. На фоне кризиса, вызванного пандемией, количество новых клиентов компании выросло в три раза.

Всего с начала основания компании в 2009 году Ecwid привлек инвестиций на 49 миллионов долларов. За 10 лет существования клиентами стали 1,5 миллиона представителей малого и среднего бизнеса из 175 стран. В настоящее время часть команды Ecwid работает в США.

Ранее создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину. В числе минусов жизни в США он назвал высокие налоги, посредственное образование, а также недоступность здравоохранения.