Светлана Лобода заранее поздравила младшую дочь с днем рождения и вызвала недоумение поклонников в сети

Вадим Карасев

Поклонники 37-летней Светланы Лободы теряются в догадках, когда же на самом деле родилась ее младшая дочь Тильда. Певица сама спровоцировала сомнения и дискуссии на эту тему, поздравив сегодня ребенка с двухлетием. Год назад она отмечала этот праздник 24 мая — в тот же день два года назад стало известно о рождении малышки. Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),— написала Светлана сегодня, 21 мая, в инстаграме.





Светлана Лобода с дочерьми Евой и Тильдой

У себя в сторис она тоже объявила, что у Тильды сегодня день рождения. Поклонники поп-звезды, знакомые с ее биографией, предположили, что она перепутала даты.Разве у Тильды день рождения не 24-го числа?Всегда и Светлана, и родственники 24-го поздравляли, но что-то пошло не так.День рождения — 24 мая. Не знаю, почему она в этот раз так захотела, — написали фолловеры Лободы в комментариях к посту.





Светлана Лобода с дочерью Тильдой

Стоит сказать, что это не единственный вопрос без ответа, касающийся младшего ребенка звезды. Светлана еще ни разу не показывала ее лицо и не называла имя отца малышки. Ходили слухи, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым певице приписывали роман.



