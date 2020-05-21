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Сын Виктора Цоя захотел зарегистрировать бренд «Кино»

Сын Виктора Цоя захотел зарегистрировать бренд «Кино»Александр ЦойФото: @sashatso.y

Сын покойного рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом в среду, 20 мая, сообщает агентство «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Кино» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг №41. Это значит, что под брендом может осуществляться запись музыки, проведение концертов и мастер-классов, съемки фильмов и написание сценариев, книгоиздание, а также организация работы дискотек и ночных клубов.

Заявка подана от имени Александра Викторовича Цоя. В то же время Цой-младший, известный как музыкант, композитор, продюсер и дизайнер, пока не комментировал эту информацию.

В октябре 2019-го группа «Кино» объявила о первых за 30 лет концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Они были намечены на осень 2020-го.

Группа «Кино» появилась в начале 80-х годов в Ленинграде. Ее лидером был Виктор Цой. Музыкант погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси в Латвии. Водитель автобуса был признан невиновным.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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