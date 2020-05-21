Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль

Лидия Мартынова

Палестинская национальная администрация (ПНА) отказалась принимать гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), самолет которых прибыл в Израиль, сообщил портал EADaily со ссылкой на агентство Maan.

Отмечается, что борт с медикаментами и продовольствием прибыл прямым рейсом из Абу-Даби в Тель-Авив. Груз должны были доставить в Палестину, однако власти государства отказались принимать его, потому что ОАЭ не координировали действия по пересечению границы с руководством ПНА, а предпочли действовать через израильских властей.

"Правительство ПНА не хочет, чтобы этот груз оказался "мостиком" для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем", – говорится в сообщении агентства.

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.

сообщило, что в Германии назвали возможного посредника в палестино-израильских переговорах.