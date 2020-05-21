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Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль

Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Палестинская национальная администрация (ПНА) отказалась принимать гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), самолет которых прибыл в Израиль, сообщил портал EADaily со ссылкой на агентство Maan.

Отмечается, что борт с медикаментами и продовольствием прибыл прямым рейсом из Абу-Даби в Тель-Авив. Груз должны были доставить в Палестину, однако власти государства отказались принимать его, потому что ОАЭ не координировали действия по пересечению границы с руководством ПНА, а предпочли действовать через израильских властей.

"Правительство ПНА не хочет, чтобы этот груз оказался "мостиком" для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем", – говорится в сообщении агентства.

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.


сообщило, что в Германии назвали возможного посредника в палестино-израильских переговорах.
# Политика
По материалам: ria.ru

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