Татьяна Навка вылечилась от коронавируса, а Дмитрий Песков — пока нет

Вадим Карасев

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразились 52-летний пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и его 45-летняя супруга Татьяна Навка — оба были госпитализированы. Сегодня бывшую фигуристку выписали из медицинского учреждения, о чем она сама рассказала в интервью "ТАСС".

Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице,

— отметила Навка.





Быстро вылечиться Татьяне удалось благодаря ранней диагностике — в инстаграме она писала , что вирус был выявлен у нее при первых симптомах заболевания.

Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя принять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных,— делилась она с подписчиками, добавляя, что женщины это заболевание переносят легче.





А вот ее супруг называл вирус "кровожадным" и говорил, что главное — не пускать болезнь на самотек и вовремя обращаться за помощью к медработникам.

В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует,— говорил Песков.

В дом супругов вирус, вероятнее всего, попал с работы пресс-секретаря президента, куда он продолжал ходить до конца апреля.

В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы,

— высказывала предположение Татьяна Навка.







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