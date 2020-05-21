Театр "Практика" представляет карантинный проект "Практика сотворчества"

Алексей Вольцев

Театр "Практика" представляет карантинный проект "Практика сотворчества", в рамках которого новая пьеса для постановки, актерский состав и режиссер будут выбраны путем зрительского голосования, сообщили в пресс-службе театра.

Зрители могут выбрать из предложенного списка актеров, чье согласие получено заранее, и пьес с прозрачными условиями по авторским правам. Голосование пройдет на канале театра "Практика" в YouTube. Актеры и режиссеры записали короткие видеоролики от первого лица. Пьесы представлены кратким сторителлингом, записанным художественным руководителем театра Мариной Брусникиной, театроведами Павлом Рудневым и Анной Банасюкевич. По результатам голосования будет создано три интернет-проекта, которые будут показаны на канале театра в YouTube.

"Каждый зритель может повлиять на результат. Каждое мнение будет учтено. Видео-проект будет создан в условиях, которые диктует время: без очных репетиций с помощью программ для интернет-конференций. Зрители привыкли к тому, что театр "Практика" предлагает им качественный контент, поэтому мы делаем все возможное, чтобы задействовать в проекте актеров высокого уровня, качественную драматургию и профессиональных режиссеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодня это 28 актеров и 11 режиссеров, к постановке предлагается шесть пьес: "Гамлет. Начало", "Три сестры. Финал", "Пять вечеров", "Танец Дели", "Оглянись во гневе" и "Урожай". Голосование уже стартовало и продлится до конца недели.