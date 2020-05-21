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Турция намекнула на Россию, предостерегая Хафтара от авиаударов в Ливии

Турция намекнула на Россию, предостерегая Хафтара от авиаударов в Ливии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предупредил сегодня, 21 мая, что Анкара ответит на любую атаку в Ливии против турецких сил «самым жёстким образом». По его словам, военные Турции, находящиеся в североафриканской стране, готовы к самообороне с использованием боевых беспилотников и кораблей, развёрнутых вблизи Триполи.

С похожими предостережениями в адрес Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара ранее в четверг выступил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе, последует сокрушительный удар по вооружённым формированиям Халифы Хафтара, — заявил он, комментируя планы командования ЛНА нанести авиаудары по расположению турецких военных в Ливии. — Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов».

Аксой также отметил, что угрозы в адрес Анкары стали озвучиваться Хафтаром «после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств».

Как сообщало ИА Newstes, Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии готовят «беспрецедентные удары» по турецким целям в североафриканской стране. «В ближайшие часы вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии, — говорится в распространённом 21 мая письменном заявлении командующего ВВС ЛНА Сакра аль-Джаруши. — Все позиции и интересы Турции во всех (ливийских) городах являются законными целями для наших самолётов, и мы призываем гражданское население держаться подальше от них».

События в Ливии в последние дни развиваются стремительно. В начале этой недели войска Хафтара потеряли контроль над авиабазой «Аль-Ватия» к югу от Триполи, спешно покинув её под натиском формирований поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Накануне, 20 мая, командование ЛНА объявило об одностороннем отводе своих сил от линии фронта по периметру ливийской столицы, где заседает ПНС, на 2−3 километра в знак доброй воли перед окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая) и наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Однако предложенное Хафтаром перемирие было отвергнуто Сараджем. В ПНС заявили, что таким образом командующий ЛНА пытается прикрыть свои последние военные провалы.

По данным местных источников, по крайней мере восемь самолётов «советского производства» прибыли ранее на восток Ливии, находящийся под контролем ЛНА, с российской авиабазы «Хмеймим» ​​в Сирии. Представители ПНС делятся с западными агентствами информацией о том, что шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24 прилетели с «​​Хмеймима» в сопровождении двух российских многоцелевых истребителей Су-35. Официального подтверждения данной информации нет. Но, говоря о переброске на восток Ливии авиационной техники «по линии одного из зарубежных государств», представитель МИД Турции, как можно понять, имел в виду Россию.

Напомним, базирующуюся на востоке страны ЛНА поддерживают Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. На стороне ПНС — Турция и Катар.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 18 мая обсудили ситуацию в Ливии и пути деэскалации в этой стране.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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