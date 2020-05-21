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Украина сумела спасти свои банки от экономики

Украина сумела спасти свои банки от экономики
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сергей ЛевченкоВсе материалы

Неожиданное прозрение снизошло на украинского министра экономики Игоря Петрашко, который заявил на этой неделе буквально следующее: "Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет — достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора".

Оценив таким образом состояние украинской банковской системы и работу Нацбанка Украины, министр указал на "отсутствие кредитования, которое является основной функцией банковской системы".

Особенно прекрасен этот спич на фоне постоянных хвалебных од представителей МВФ в адрес руководства НБУ, которые звучали практически беспрерывно с 2014 года. "Западные партнеры" хвалили НБУ за благоразумную макроэкономическую и денежно-кредитную политику, борьбу с инфляцией и, конечно же, за оздоровление банковского сектора.


На самом же деле Игорь Петрашко поставил правильный диагноз нынешней банковской системе Украины. А вот оценивая действия НБУ, высказался очень мягко: дело не столько в отсутствии правильной регуляции, сколько в целенаправленных действиях, ориентированных на уничтожение банковского сектора и его поддержание в недееспособном состоянии, что, с одной стороны, соответствует чаяниям западных кураторов, а с другой — коррупционным мотивам самих руководителей регулятора и государства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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