Украина сумела спасти свои банки от экономики

Влада Некрасова

© AFP 2020 / Sergei SupinskyСергей ЛевченкоВсе материалы

Неожиданное прозрение снизошло на украинского министра экономики Игоря Петрашко, который заявил на этой неделе буквально следующее: "Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет — достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора".

Оценив таким образом состояние украинской банковской системы и работу Нацбанка Украины, министр указал на "отсутствие кредитования, которое является основной функцией банковской системы".

Особенно прекрасен этот спич на фоне постоянных хвалебных од представителей МВФ в адрес руководства НБУ, которые звучали практически беспрерывно с 2014 года. "Западные партнеры" хвалили НБУ за благоразумную макроэкономическую и денежно-кредитную политику, борьбу с инфляцией и, конечно же, за оздоровление банковского сектора.

На самом же деле Игорь Петрашко поставил правильный диагноз нынешней банковской системе Украины. А вот оценивая действия НБУ, высказался очень мягко: дело не столько в отсутствии правильной регуляции, сколько в целенаправленных действиях, ориентированных на уничтожение банковского сектора и его поддержание в недееспособном состоянии, что, с одной стороны, соответствует чаяниям западных кураторов, а с другой — коррупционным мотивам самих руководителей регулятора и государства.