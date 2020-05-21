Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая (фото)

"Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая (фото)

"Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая (фото)

В 93-й ОМБр Холодный Яр сообщили, что во время обстрела боевиками грузовика ВСУ 21 мая погиб солдат Евгений Сафонов.

«В 4 часа утра грузовик, в которой ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра. Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет. Евгений был номером расчета в противотанковом дивизионе с позывным «Сафон», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в соцсетях.

Евгений Сафонов родился 25 ноября 1988 года в Павлограде, где постоянно жил и где работал на шахте. В 93-ю ОМБр пришел в январе 2019 года.

«Евгений еще в 2014 году увидел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации Донбасса „Сафон“ некоторое время воевал в составе добровольческого батальона „Айдар“. В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем — на Луганском направлении. Под обстрел друзья также попали вместе», — рассказывают побратимы.

У погибшего остались мать, брат, жена и двухлетний сын Денис.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 мая в районе фронтового села Трехизбенка, что на Луганщине, погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов (позывной Седой). Автомобиль, в котором правоохранители патрулировали территорию, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Трое его спутников были ранены.

101 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение в вузах
Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное
Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони
Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря
Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря
СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге
СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Погиб накануне дня рождения: в сети показали фото военного, убитого на Донбассе
В ДНР погиб командир батальона «Пятнашка»
8 марта на Донбассе погиб боец из Херсонской области: в сети назвали имя героя
Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался на 80-м году жизни