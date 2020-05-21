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В Чечне прокомментировали информацию о прибытии Кадырова в Москву на лечение

В Чечне прокомментировали информацию о прибытии Кадырова в Москву на лечениеФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Директор чеченской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» Ахмед Дудаев прокомментировал информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на лечение. Его заявление приводится в Instagram-аккаунте news095.

«Вчера ночью в сети появилась информация, что Рамзан Кадыров, министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев срочно вылетели спецбортом в Москву. <...> В то же самое время, когда эта информация набирала обороты, директор ЧГТРК вел прямой эфир в Instagram из своего рабочего кабинета и опровергал эти рассылки», — говорится в публикации.

«Грозный-информ» пишет, что Дудаев сейчас находится дома. «Мы часто сталкиваемся с подобными информационными вбросами в адрес главы Чеченской Республики и его соратников. Различные малоизвестные каналы пытаются делать себе рейтинги таким образом», — сказал директор ЧГТРК, призвав не распространять недостоверную информацию.

Ранее 21 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщил, что Кадыров помещен под меднаблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом. Издание Baza в свою очередь писало, что несколько дней назад чеченский лидер пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали политику обратиться к московским медикам. По неофициальным данным, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.

Официального подтверждения этой информации нет.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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