Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с коронавирусом

В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с коронавирусом

В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министерство обороны перебросит в Дагестан два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест для помощи больным коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство. 

В республику также будет направлен мобильный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки. Всего от российских Вооруженных сил к выполнению задач в Дагестане привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

Ранее в четверг президент Владимир Путин поручил правительству до 25 мая оказать Дагестану поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее в четверг заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов в ходе «правительственного часа» с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что за последние недели в Дагестане сложилась сложная эпидемиологическая и психологическая обстановка. По данным республиканского Минздрава, более чем в три раза увеличилось количество заболеваний внебольничной пневмонией, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза меньше, чем в среднем по России — бессимптомных инфицированных, много смертельных случаев, в том числе среди врачей. При этом, уточнил Умаханов, в республике охват тестирования в два раза меньше, чем в среднем по России, а количество выявленных заражённых в процессе обследований в три раза выше.

По данным оперштаба на 21 мая, в Дагестане зарегистрировано 3746 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончались.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube
Россия приготовилась влезать в долги
Россия приготовилась влезать в долги
Инвесторы по-прежнему обеспокоены напряженностью между США и Китаем
Инвесторы по-прежнему обеспокоены напряженностью между США и Китаем
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Стал известен отправитель партии контрабандных сигарет из Армении в Воронеж
Стал известен отправитель партии контрабандных сигарет из Армении
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Светлана Лобода заранее поздравила младшую дочь с днем рождения и вызвала недоумение поклонников в сети
Светлана Лобода заранее поздравила младшую дочь с днем рождения и
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом
В соединение РХБ защиты ЗВО поступила новая универсальная станция специальной обработки
Специалисты РХБ защиты ЗВО отрабатывают ликвидацию последствий условного заражения местности в Ленинградской области
Полк РХБ защиты в Ленинградской области в 2018 году получит крупную партию современной специальной техники