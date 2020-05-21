В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с коронавирусом

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министерство обороны перебросит в Дагестан два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест для помощи больным коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

В республику также будет направлен мобильный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки. Всего от российских Вооруженных сил к выполнению задач в Дагестане привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

Ранее в четверг президент Владимир Путин поручил правительству до 25 мая оказать Дагестану поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее в четверг заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов в ходе «правительственного часа» с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что за последние недели в Дагестане сложилась сложная эпидемиологическая и психологическая обстановка. По данным республиканского Минздрава, более чем в три раза увеличилось количество заболеваний внебольничной пневмонией, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза меньше, чем в среднем по России — бессимптомных инфицированных, много смертельных случаев, в том числе среди врачей. При этом, уточнил Умаханов, в республике охват тестирования в два раза меньше, чем в среднем по России, а количество выявленных заражённых в процессе обследований в три раза выше.

По данным оперштаба на 21 мая, в Дагестане зарегистрировано 3746 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончались.