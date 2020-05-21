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В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров

В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров
В руководстве думских фракций высказались относительно поддержки законопроекта, касающегося отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров.

Ранее сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"В ситуации кризиса, который мы переживаем, сложностей, я думаю, что мы поддержим данный законопроект, потому что он, в первую очередь, в интересах граждан, для того, чтобы избежать дефицита тех или иных товаров", - сказал РИА Новости Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", обладающей конституционным большинством.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что если в России не хватает каких-либо товаров, медикаментов, средств зашиты, то нужно "убрать политику" и "дипломатические отношения", и перейти к формату купли-продажи: если РФ что-то нужно, то надо покупать и снабжать граждан соответствующими медикаментами, продовольственными или непродовольственными товарами.

# Политика
По материалам: ria.ru

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