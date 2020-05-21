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В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции

В Госдуме назвали возможную дату голосования по КонституцииИгорь ЛебедевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал возможную дату проведения референдума по поправкам в Конституцию России. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Так, Лебедев не исключил, что голосование может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы. По его словам, такое предположение он высказал на основе разговоров в Государственной Думе среди депутатов.

20 мая сообщалось, что в администрации президента России также обсудили возможность проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день. В Минобороны сообщили, что парад намечается на конец июня. В качестве альтернативы для проведения голосования также рассматриваются дни в начале июля, а для парада — 3 сентября.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. В этом году 9 Мая прошла только авиационная часть мероприятия.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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