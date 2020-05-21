В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час

Лидия Мартынова

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся, заявил премьер Георгий Гахария на правительственном заседании в четверг.

Введенный из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧП продлевался в Грузии несколько раз, он действует до 22 мая. Комендантский час вместе с ЧП действует с 21.00 до 6.00 (20.00-5.00 мск).