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В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час

В Грузии снимут режим ЧП и комендантский час
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся, заявил премьер Георгий Гахария на правительственном заседании в четверг.

Введенный из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧП продлевался в Грузии несколько раз, он действует до 22 мая. Комендантский час вместе с ЧП действует с 21.00 до 6.00 (20.00-5.00 мск).

# В мире
По материалам: ria.ru

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