В Израиле призвали не сравнивать Крым и Западный берег Иордана

Вадим Карасев

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Ситуации вокруг Западного берега реки Иордан и российского полуострова Крым не стоит сравнивать, заявил временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский в интервью изданию NEWS.ru.

«Я не думаю, что какие-либо сравнения здесь уместны», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По поводу того, как власти еврейского государства относятся к возможным санкциям со стороны Евросоюза в связи с аннексией территорий на Западном берегу реки Иордан, Белоцерковский ответил, что говорить об этом пока рано. По его словам, новоизбранное правительство только начинает свою работу.

Дипломат также прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах израильской и палестинской стороны в Москве: он подчеркнул мирные намерения израильских властей. «Это наша неизменная цель, и мы предлагаем палестинской стороне вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Такова наша позиция», — приводит издание его слова.

О готовности к переговорам в российской столице 21 мая заявил президент Палестины Махмуд Аббас: он направил Путину письмо с просьбой о помощи в их организации.

Ранее Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. По словам Аббаса, республика снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с этими странами. Глава администрации добавил, что Палестина вернется к переговорам только при посредничестве третьей стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США.