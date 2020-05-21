В ЮАР нашли артефакт, перевернувший представления ученых об истории человечества

Вадим Карасев

Артефакт, обнаруженный археологами в Южной Африке, может изменить взгляды ученых на историю развития человеческой цивилизации. Наконечник древней стрелы нашли еще в 1960-х годах в пещере у реки Класис, возле восточного побережья страны. Новое исследование, проведенное с использованием методов компьютерной томографии и микроскопии, позволило установить его истинную ценность.

Визуально предмет был похож на наконечники стрел, которыми пользовались местные племена в XVIII-XX веках. Поэтому вначале исследователи неправильно датировали этот артефакт. Позже его решили изучить с помощью современных научных методов.

На поверхности наконечника стрелы обнаружились остатки темного вещества. Химический анализ показал, что это, скорее всего, специально изготовленный яд. Возраст артефакта ученые оценили в 60 тысяч лет. До этого самые старые стрелы, найденные в Европе, датировались 45 тысячами лет.

Находка показала, что африканские племена первыми на Земле освоили технологию изготовления такого оружия, причем, произошло это на 20 тысяч лет раньше, чем в других частях планеты. С помощью лука и стрел охотники могли добывать крупную дичь издалека, не опасаясь ответной атаки. Изготовление такого сложного оружия, как лук, указывает на хорошие когнитивные способности и считается признаком развитого общества, пишет Phys.org.

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