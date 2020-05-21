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В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Власти Сургутского района (ХМАО), на территории которого зафиксировано свыше 370 подтвержденных случаев коронавируса, разработали ряд мер для локализации очагов в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Коронавирус в Сургутском районе, согласно актуальным данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 372 человек, выздоровели 18 человек. В начале мая местные власти сообщили, что ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов - в городе Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесортымском, на которые приходится не менее 80% всех заразившихся в районе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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